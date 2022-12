VIDEO | Orietta Berti furiosa con Pamela Prati: “Nessuno crede alla tua storia”. E il popolo social è con lei

ROMA – Orietta Berti non usa giri di parole e va a gamba tesa su Pamela Prati. La cantante, durante la puntata di ieri sera del Gf Vip, ha commentato con queste parole la storia della showgirl con il fidanzato fantasma Mark Caltagirone: “Lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia, cioè la Rossetti, la Toffanin e io e anche Sonia. Che vada a vedere i profili social del Grande Fratello da quando è entrata qui e poi mi dirà che c’è tutta Italia che non le crede, forse solo un quarto crede alla sua storia. Sei tu che dici che noi non crediamo alla tua storia”. “Non ci crederò mai alla tua storia- ha ribadito Berti-. Offendi la mia intelligenza. Sono 55 anni che sono in questo ambiente e lo so come vanno le cose, quando non vanno più ci si inventa una cosa per farle andare”.

Ieri i 10 mila euro a puntata Orietta se li è meritati tutti. #Gfvip https://t.co/yC3bCwELRl — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 6, 2022

BERTI CONTRO PRATI, IL POPOLO SOCIAL ESULTA

Sui social la sfuriata di Orietta Berti è stata accolta con un’ovazione dai tanti utenti che non vedevano l’ora che qualcuno avesse il coraggio di dire a Pamela Prati come stanno le cose. “Ieri i 10 mila euro a puntata Orietta se li è meritati tutti. #Gfvip“, scrive un utente condividendo il video dello scontro. “Orietta on fire! urliamo al miracolo”, si legge in un altro cinguettio. “Quando una cosa non va più, se ne fa un’altra per farla andare, si arrivano a inventare le cose” Quattro anni per sentire la verità da Orietta Berti in una tiepida serata di dicembre #gfvip #pratiful“, scrive un terzo utente.

Quattro anni per sentire la verità da Orietta Berti in una tiepida serata di dicembre #gfvip #pratiful — Eleonora D'Amore (@EleonoraDAmore) December 5, 2022

