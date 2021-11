Gigi Proietti, oggi a piazza del Popolo una messa per ricordarlo

ROMA – È passato un anno dalla morte di Gigi Proietti. Era il 2 novembre 2020, il giorno del suo ottantesimo compleanno e al tempo stesso quello in cui si celebrano i morti. Quasi un macabro scherzo. In quel triste giorno parenti e amici lo salutarono con una cerimonia laica che ebbe luogo a ‘casa sua’, nel Globe Theatre tanto amato e da lui stesso fatto erigere a Villa Borghese. Indimenticabili le parole di Edoardo Leo, in rappresentanza dell’associazione Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), per dirgli addio. Un discorso che in diretta tv commosse l’Italia intera. Poi il feretro, scortato della Polizia locale e dai Carabinieri, continuò il suo viaggio attraverso la Roma tanto amata dal Mattatore, per arrivare alla Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, dove si svolsero i funerali.

LEGGI ANCHE: Edoardo Leo racconta Gigi Proietti in un documentario: “Avrei voluto potesse vederlo”

VIDEO | Edoardo Leo saluta Gigi Proietti e cita il suo sonetto per Sordi: “Tu non sei soltanto un grande attore, sei tanto di più”

Oggi, 2 novembre 2021, alle ore 19 nello stesso luogo avrà luogo una messa in suo onore. Ad annunciarlo i famigliari del grande attore che “lo ricordano con immutato affetto- si legge in un necrologio su La Repubblica- Il suo sorriso rimarrà per sempre nel cuore di chi lo ha amato e continuerà ad amarlo”.