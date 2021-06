Roma, il Globe Theatre intitolato a Gigi Proietti. La figlia Carlotta: “Sconvolgente”

ROMA – Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti. Si chiamerà così da oggi il teatro di Villa Borghese, casa artistica del grande attore romano scomparso il 2 novembre del 2020. Ad annunciare la novità insieme al nuovo logo – che su fondo bianco traccia in verde la famosa forma del teatro elisabettiano e riporta accanto il nuovo nome – è stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in occasione della nuova stagione estiva del Globe, realizzata lasciando la direzione artistica di Proietti. “Questo nuovo nome rappresenta una nuova rinascita del Teatro – ha detto Raggi – l’aggiunta del nome non è un dettaglio, ma un modo in cui la città riconosce un suo artista importante e gli dedica il suo teatro. Chi nel corso degli anni si avvicinerà a questo posto, vedendo il nome capirà che qui il suo spirito è ancora più presente. La nuova stagione porterà il suo nome. Credo che tutto questo sia un bel regalo che stiamo facendo alla città”.

LA FIGLIA CARLOTTA: “SCONVOLGENTE, DALLA FAMIGLIA TOTI GRANDE GENEROSITÀ”

“Per noi è un onore e un’emozione essere qui oggi e poter guardare questo logo. Sapere che questo teatro porta il nome di nostro padre è qualcosa di importante e sconvolgente”. Lo ha detto Carlotta Proietti, una delle figlie di Gigi Proietti, il grande attore romano scomparso il 2 novembre 2020, al quale è stato dedicato il Globe Theatre, il teatro elisabettiano di Villa Borghese che lui stesso ha voluto fortemente e che per anni ha diretto. “Grazie alla famiglia Toti, il loro gesto è di grande generosità e grande stima. Il Globe quest’anno compie 18 anni – ha aggiunto – e per noi che sia ancora qui e che inizi una nuova stagione è merito di nostro padre. Per questo – ha concluso tra gli applausi dei presenti – siamo orgogliosi che questa stagione mantenga la sua direzione artistica”.