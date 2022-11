Due anni senza Gigi Proietti. Il messaggio della figlia Carlotta: “Non è vero che dopo un po’ fa meno male”

ROMA – “2 anni. Non dare retta, non è vero che dopo un po’ fa meno male. Sarà la parte pubblica che mi ha risucchiato l’anima, sarà che più il tempo passa più mi manchi, mi manca ogni cosa. E ho paura che il tempo mi porti via dei pezzetti, che il mio cervello rimuova in automatico, per proteggermi”. Inizia così il tenero ricordo di Carlotta Proietti pubblicato sui social, a due anni dalla morte del padre Gigi. Un messaggio triste ma pieno d’amore, per un padre scomparso troppo presto, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia e in tutto il pubblico italiano.

“Allora ogni tanto ripasso, chiudo gli occhi per sentire la tua voce. E non è quella che conoscono tutti, ma quella che avevi con me, quella che si addolciva al telefono quando riconoscevi la mia”, ha scritto l’attrice. “L’altra sera ero in scena, guardavo il nostro amato finto Globe, di spalle al pubblico. Ho chiuso gli occhi, immaginando di essere ancora in quello vero, e tu eri li, con noi. A gioire per un applauso, a sudare, a ridere, a cantare. Grazie. Com’è difficile stare in questo gioco, e com’è struggentemente bello. Ti voglio bene e mi manchi, più che mai.

Foto Facebook

PER PROIETTI UNA TOMBA NUOVA AL VERANO

Proprio oggi, in occasione dell’anniversario della morte di Gigi Proietti, l’Ama di Roma si è espressa in merito alla vicenda della sepoltura dell’attore e ha annunciato che per lui verrà realizzata una tomba al Verano. “La cremazione dell’attore è avvenuta velocemente e l’iter per la sepoltura è stato avviato subito dopo la sua morte”, ha precisato Ama nel programma radiofonico di New Sound Level ‘Gli Inascoltabili’ . “Tutte le procedure si stanno svolgendo nel pieno e doveroso rispetto delle volontà della famiglia Proietti, che ha scelto di avere in custodia le ceneri del compianto artista (senza prevedere una sistemazione temporanea all’interno del cimitero del Verano) fino alla realizzazione di un manufatto dedicato, da costruire ex novo, all’interno del Cimitero monumentale. Roma Capitale ha deliberato l’eccezione e la Direzione dei Cimiteri Capitolini ha già incontrato l’architetto incaricato dalle eredi, il quale dovrà dar seguito al progetto architettonico approvato della tomba che sorgerà, come scelto dalle eredi del grande attore, in un’area specifica sottoposta a vincoli della Sovrintendenza del cimitero storico romano”.

