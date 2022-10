Usl Vda cerca medici da assumere a tempo indeterminato

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 2 ott. – A caccia di nuovi medici. L’Usl della Valle d’Aosta ha pubblicato sul suo sito istituzionale i bandi per l’assunzione a tempo indeterminato di medici. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata giovedì 20 ottobre. Sono stati pubblicati i bandi per l’assunzione a tempo indeterminato anche di fisici, da assegnare alla struttura Fisica sanitaria, di cinque collaboratori professionali sanitari ostetrici, di 12 infermieri pediatrici, di otto tecnici di radiologia medica.

I bandi per i medici riguardano le seguenti discipline:

Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza;

Dermatologia e venereologia;

Medicina interna;

Pediatria;

Cardiologia;

Serd (Psichiatria o Medicina interna o Farmacologia e tossicologia clinica o Organizzazione dei servizi sanitari di base);

Geriatria;

Neurologia;

direzione dell’Area territoriale (tutte le discipline dell’area medica e delle specialità mediche);

Ortopedia e traumatologia;

Oftalmologia;

Ostetricia e ginecologia;

Medicina trasfusionale;

Radiodiagnostica;

Analisi cliniche (patologia clinica; laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);

Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

Igiene e sanità pubblica (medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro);

direzione medica di presidio ospedaliero.

