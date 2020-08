Strage Bologna, Bolognesi: “Processo sui mandanti può cambiare la storia d’Italia”

“FU BOMBA NERA, BASTA POLVERONI FUORVIANTI”

Il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, Paolo Bolognesi, non molla la presa sui Nar, condannati come esecutori materiali dell’attentato del 2 agosto 1980. “Il variegato e agguerrito fronte che contesta le condanne dei capi dei Nar, Mambro e Fioravanti e di Luigi Ciavardini, dipingendoli come ingenui e sprovveduti spontaneisti, mira esclusivamente a sollevare polveroni fuorvianti, per coprire i giochi di malaffare e potere che sono il retroterra della strage di Bologna”, scandisce dal palco della commemorazione in piazza Maggiore per i 40 anni dell’attentato.

“I due terroristi più sanguinari della storia italiana oggi sono pienamente liberi, spesso trattati come star da mass media ossequiosi e riverenti, difesi da finti cultori della materia, che in ogni modo tentano di alimentare una campagna innocentista, totalmente infondata per chi conosce i processi, le indagini e la storia. Infondata, ma non insensata”, ripete Bolognesi.

“Il senso e lo scopo sono quelli, ancora una volta: di depistare, di creare dubbi laddove vi sono prove evidenti, d’intossicare l’opinione pubblica, di guadagnare tempo”, punta il dito. “Adesso sarà più difficile sostenere certe comode menzogne. Il quadro istruttorio è ormai chiaro: il 2 agosto 1980 non scoppiarono caldaie, non fu una fatalità, non un errore di comunisti palestinesi, ma una spietata volontà di terroristi fascisti, una bomba nera con la copertura sistematica di settori importanti dello Stato, Servizi Segreti e loggia massonica P2″, conclude.