FOTO | Strage Bologna, Bolognesi: “Verità vicina, può arrivare svolta totale”

BOLOGNA – Per il 40esimo anniversario della Strage di Bologna, il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime dell’attentato del 2 agosto, Paolo Bolognesi, fa un “bilancio positivo per quel che riguarda le indagini della Procura generale”. Mentre procede l’inchiesta sui mandanti, “spuntano possibilità notevoli per la verità sulla strage di Bologna e altri avvenimenti che sono accaduti prima e dopo”, scandisce Bolognesi nel corso della cerimonia che si è tenuta questa mattina nel cortile di Palazzo D’Accursio con i familiari delle vittime”. Questo, dice il presidente dell’associazione “è il momento che può dare una svolta totale, che sarà la verità completa, non solo a beneficio delle vittime ma di tutta Italia.