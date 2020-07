VIDEO | FOTO | Strage Bologna, ecco la app visuale che racconta le vittime ai giovani

“Mi sono occupata principalmente delle scene delle vittime e io ho progettato le scene e fatto anche le animazioni- racconta Elena Mazzucato- è stata una sensazione molto forte, in parte commozione, soprattutto per alcuni vittime, perché noi comunque dovevamo leggere i testi per comprendere come rappresentare la scena e e anche molta difficoltà soprattutto per la ricostruzione, perché non avevamo non sempre avevamo le scene dei momenti prima dell’esplosione”.

Insomma, un racconto serissimo e anche difficoltoso nella sua rappresentazione, che di primo acchito non è stato neppure visto con favore dall’associazione dei parenti delle vittime. “Immediatamente non è stata accettata perché era stato presentato un po’ come un gioco, invece poi alla fine hanno compreso che non si trattava di un gioco ma aveva uno scopo didattico e soprattutto parla ai giovani, con un linguaggio dei giovani– ammette Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione- per fare in modo che comprendessero quello che è stato la strage di Bologna e dopo il consiglio ha approvato completamente la questione”.

L’app è disponibile in italiano e inglese da oggi, scaricabile gratuitamente per smartphone e Iphone e visitabile da pc sul sito www.bo020880.it.