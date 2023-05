Il panino perfetto? In Calabria, a Tropea

REGGIO CALABRIA – La dolcezza e croccantezza della cipolla Rossa di Tropea Calabria igp, il gusto deciso del pecorino del Monte Poro dop e la nota piccante della ‘nduja ad abbracciare, tra due fette di pane, l’hamburger di suino nero calabrese. Sono questi, gli ingredienti scelti da Vittorio Gucci, il musicalchef conduttore del format itinerante ‘Il panino perfetto’ che nei giorni scorsi ha fatto tappa in Calabria e che, nei prossimi giorni, vedrà l’esperienza Tropea protagonista su Food Network.

Ad accompagnare le telecamere del programma tv alla scoperta del territorio per le riprese finalizzate anche a costruire il racconto intorno alla destinazione è stato lo stesso sindaco Giovanni Macrì che coglie l’occasione per ribadire “la soddisfazione per questa nuova e prestigiosa finestra sulle diverse declinazioni dell’esperienza Tropea, impreziosita e rafforzata dall’esperienza del gusto legata alla proposta enogastronomica di qualità, espressione ed icona nel mondo di questo territorio”.