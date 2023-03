CROTONE – La procura della Repubblica di Crotone ha aperto un fascicolo sui fatti relativi al naufragio di migranti avvenuto domenica scorsa a Steccato di Cutro. I magistrati hanno chiesto gli atti relativi alle comunicazioni avvenute prima del tragico episodio che ha causato, al momento, la morte di 67 persone.

In particolare si cercherà di fare chiarezza sul perché non sia partita un’operazione di soccorso prima del naufragio (avvenuto alle 4 del mattino), considerando che alle 23 Frontex aveva segnalato la presenza dell’imbarcazione a 40 miglia dalla costa crotonese.

Stamattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Crotone per una visita ai superstiti del naufragio. Il capo dello Stato ha visitato prima l’ospedale della città calabrese e poi il Palamilone, il palasport dove è stata allestita la camera ardente delle decine di morti nel disastro del barcone partito dalla Turchia.

NAUFRAGIO DI MIGRANTI A CROTONE, IL RACCONTO DEI VIGILI DEL FUOCO

“Abbiamo operato in uno scenario che definisco apocalittico“, dichiara alla Dire il comandante provinciale del vigili del fuoco di Crotone, Roberto Fasano, parlando dell’attività di soccorso e ricerca di persone dopo il naufragio di migranti avvenuto domenica mattina a Steccato di Cutro.

“Abbiamo svolto il nostro servizio dalle 5 del mattino di domenica scorsa – aggiunge -, inizialmente provvedendo al salvataggio dei primi venti feriti, che poi abbiamo affidato ai sanitari, successivamente abbiamo portato in salvo una sessantina di persone, poi siamo passati al recupero delle persone decedute. Per le attività – conclude – abbiamo dovuto attivare tutte le nostre professionalità e specialità, ci sono stati recuperi in spiaggia, via mare”. Le attività di ricerca dei dispersi da parte dei vigili del fuoco proseguirà anche nei prossimi giorni.