VIDEO | Naufragio Crotone, ritrovata la salma di una bambina

REGGIO CALABRIA – È stato ritrovato questa mattina, durante controllo della spiaggia di Steccato di Cutro (Crotone), il corpo esanime di una bambina vittima del naufragio di domenica scorsa. L’età approssimativa è di otto anni. Il ritrovamento della salma, portata dal mare lungo la battigia, è stato effettuato dalle squadre dei vigili del fuoco, che stanno operando costantemente, sia via terra che via mare, su tutto il tratto interessato dal tragico episodio alla ricerca dei dispersi.

Salgono così a 67 le vittime accertate. Da ieri pomeriggio al Palasport di Crotone è aperta la camera ardente che al momento ospita tutte le salme. Diversi parenti delle vittime sono giunte in città, anche da altri Paesi europei, per il riconoscimento e per un momento di preghiera.

