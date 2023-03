Migranti, il sottosegretario Sisto: “Pensiamo ad estensione del reato di strage agli scafisti”

FIRENZE – “Pensiamo anche a qualche fattispecie innovativa. Per esempio, una delle ipotesi è un reato di strage che possa essere esteso alle disgrazie che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, anche in queste ore vi sono stati ulteriori sbarchi con cadaveri che sono stati recuperati“. È quanto dichiara a Start su Skytg24 il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, in merito ai provvedimenti in gestazione in vista del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio a Cutro.

LEGGI ANCHE: Oggi a Cutro il Consiglio dei ministri e due cortei: uno di pace, l’altro di protesta

Il Pd a Crotone attacca il sindaco di Cutro: “È un dipendente del Governo?”. Ceraso: “Io servo di nessuno”

Il governo sta studiando una stretta nei confronti degli scafisti. “Sono notoriamente contro il panpenalismo- aggiunge- ma quando c’è la necessità di intervenire con norme penali più severe su fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti non bisogna avere esitazioni, il diritto penale può essere utile”.