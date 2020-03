Medico aggredito al Pronto Soccorso di Putignano, Anelli (Omceo): “Ora basta”

BARI – “Esprimo la mia solidarietà personale e quella dell’Ordine dei medici che rappresento al collega che è stato aggredito ieri mentre era in servizio al Pronto soccorso di Putignano“. Lo dichiara Filippo Anelli, presidente dell’Omceo Bari e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici commentando l’ennesima violenza ai danni di un medico. L’episodio risale a ieri quando una ragazza si è presentata al pronto soccorso di Putignano insieme ad alcuni familiari, che hanno avuto una discussione con l’infermiere addetto al triage perché non volevano aspettare il loro turno. Quando la ragazza è stata ammessa in sala visite, la suocera ha preteso di entrare insieme a lei e all’invito del medico a uscire ha iniziato ad aggredirlo prima verbalmente e poi sferrandogli uno schiaffo in pieno volto.

L’intervento della guardia giurata prima e dei carabinieri poi hanno risolto la situazione. A causa dell’aggressione il medico, che è cardiopatico, ha avuto un malore.

“Mi auguro – conclude Anelli – che il collega, che è molto provato da quanto accaduto, possa riprendersi e tornare quanto prima al lavoro. Mi rivolgo ai cittadini con le parole della nostra ultima campagna di comunicazione, tuttora in corso: se aggredisci un medico, tanto più in questo momento in cui tutti stanno lavorando per contenere la diffusione del CoVid-19, poi la vita chi te la salva?“.