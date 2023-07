Medici pestati, Bertolaso al Governo: “Dateci soldi per assumere vigilantes”

MILANO – “Chiuderemo i pronto soccorsi e li manderemo (i medici, ndr) ai posti di polizia e nelle stazioni dei carabinieri a farsi curare”. Guido Bertolaso è perentorio dopo aver visitato stamane il medico del Policlinico di Milano (peraltro non del pronto soccorso, “in prima linea”, ma in servizio in amministrazione, precisa) picchiato la scorsa settimana dal figlio di una donna ricoverata. Il medico a sua volta ha riportato una polifrattura al femore. “Alle 9.30 di oggi ho trovato deserto il posto di polizia del Policlinico che doveva aprire alle 8”, è il siluro di Bertolaso in direzione forze dell’ordine. Quello che manca è l’effetto di “deterrenza”. Chi cercasse il posto di polizia del Policlinico non lo riconoscerebbe, “non c’è un segnale”. Quando lavorava da medico Bertolaso sui posti di polizia c’era “un logo, uno stemma. Oggi non si vede nulla”. La relazione sui fatti dell’Agenzia di controllo del sistema sociosanitario sarà trasmessa anche ai ministeri dell’Interno e della Giustizia, oltre a quello alla Sanità, anticipa l’assessore.

Bertolaso: “Le aggressioni devono finire, sicurezze dal governo o soldi”

In ogni caso per Bertolaso le aggressioni ai medici “devono finire”, le persone devono andare al lavoro “contente” di arrivare e “dispiaciute” di tornare a casa. “Chiediamo al governo di considerare gli ospedali come strutture di priorità e rilevanza nazionale”. La sicurezza non riguarda solo i “treni e i luoghi della movida”, ma va assicurata a “chi garantisce il più importante dei valori” al cittadino, “la salute e l’assistenza in emergenza. Se il governo non è in grado di darci sicurezze– continua polemico l’ex capo della protezione civile nazionale- ci diano i soldi per assumere vigilantes, oppure mettano mezzi davanti ai pronto soccorso come davanti alle ambasciate”.