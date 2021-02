Di ritorno da Lipa, l’eurodeputata: ora immagini Balcani nelle città? Giusto

BOLOGNA – Affiggere nelle città immagini che documentano cosa sta accadendo lungo la cosiddetta ‘Rotta dei Balcani’ è “una splendida iniziativa a cui possono aderire tutte le città italiane per sensibilizzare i cittadini sulla situazione dei migranti” che intraprendono questo cammino per arrivare in Europa. A dirlo è l’eurodeputata Alessandra Moretti, di recente tornata da una missione nel campo di Lipa dove ha visto con i suoi occhi le situazioni ‘estreme’ in cui versano i migranti. La possibilità di aumentare la consapevolezza su queste situazioni può passare anche dalle città dove appunto potrebbero trovare spazio le immagini di ciò che sta accadendo e per Moretti quella arrivata dall’agenzia ‘Dire’, che ha lanciato l’idea già raccolta da alcune città (tra cui Firenze, Bologna, Lecce e Marsala) è appunto “una splendida iniziativa a cui possono aderire tutte le città italiane per sensibilizzare i cittadini sulla situazione dei migranti sulle rotte balcaniche. Alla disperazione rispondiamo con l’inclusione”, rimarca l’europarlamentare dem.