Migranti, anche il sindaco di Marsala accoglie l’appello: “Città testimonino dramma Balcani”

BOLOGNA – Anche Marsala “fa proprio l’appello dell’Agenzia stampa ‘Dire‘ riguardo alla necessità che le città italiane ed europee si facciano testimoni di quanto sta succedendo ai migranti lungo la rotta dei Balcani”. Lo annuncia la pagina istituzionale del Comune siciliano che dunque si aggiunge alle prese di posizione analoghe maturate fin qui a Firenze e a Bologna.

“Intere popolazioni vengono bloccate e poi rinchiuse in campi che per condizioni igienico sanitarie e assistenza sono dei veri e propri campi di concentramento”, afferma il sindaco Massimo Grillo. “Ci arrivano immagini di donne, anziani e bambini, anche portatori di handicap, allo stremo. Una situazione insostenibile che si sta aggravando ancor di più a causa della pandemia che ha portato le comunità nazionali a spostare l’attenzione sull’emergenza sanitaria. Immagini che ci offendono- continua il sindaco Grillo- e che ci ricordano il monito di Papa Francesco rispetto alla necessità di rivedere il nostro stile di vita concentrato sull’egoismo e il consumo che fa prevalere ‘una cultura dello scarto’ in cui i più deboli e sfortunati vengono abbandonati a sé stessi”. Dunque, “da italiani ed europei tutto ciò non può lasciarci indifferenti. E da primo cittadino di Marsala, città culturalmente e geograficamente al centro del Mediterraneo, accolgo l’appello fatto da ‘Dire’ ai Comuni, affinché si facciano primi promotori di una campagna di sensibilizzazione e di azioni concrete per aiutare queste popolazioni che soffrono dimenticate a pochi chilometri da noi”.

