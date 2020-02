Coronavirus, isolato il virus allo Spallanzani di Roma: “Primi in Europa”

“DIMESSI OGGI I DUE CASI SOSPETTI: IL CITTADINO RUMENO E IL CINESE RESIDENTE FROSINONE”

“Riguardo al paziente di nazionalità rumena, le sue condizioni di salute sono buone. I test per il nuovo coronavirus sono risultati entrambi negativi e il paziente sarà dimesso in data odierna”, si legge nel bollettino dei medici dello Spallanzani. E ancora: “Riguardo alla paziente di nazionalità cinese residente a Frosinone è in buone condizioni di salute, è risultata negativa ad entrambi i test per il nuovo coronavirus e quindi verrà dimessa in data odierna”.

Inoltre, “presso l’Istituto sono ricoverati in questo momento 23 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia e tutti loro sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, tuttora in corso. Altri 13 pazienti sono stati isolati nel nostro Istituto e dimessi dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus. Ne verranno dimessi ulteriori 5 in data odierna”.