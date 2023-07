Auto prototipo del Cnr esplosa, una fiaccolata per Fulvio: “Chiediamo giustizia e risposte”

NAPOLI – Una fiaccolata a San Giorgio Cremano, in provincia di Napoli, per chiedere giustizia per Fulvio Filace, lo studente di 25 anni morto in seguito all’esplosione dell’auto sperimentale del Cnr sulla tangenziale di Napoli del venerdì 23 giugno. Il veicolo, si è poi saputo, era un prototipo, un veicolo ibrido in via di sperimentazione legato ad un progetto del Cnr in collaborazione con l’Università di Salerno. Il 25enne Filace, che si stava laureando e stava svolgendo il suo tironicio, era sull’auto insieme alla ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati, di 66 anni: entrambi nell’esplosione hanno riportato ustioni gravissime. Lei è morta domenica sera, mentre Fulvio ha lottato per quasi una settimana tra la vita e morte, ricoverato in coma farmacologico nel reparto Grandi ustionati del Cardarelli, ma poi non ce l’ha fatta: si è spento giovedì 29 giugno.

LEGGI ANCHE: Morta la ricercatrice del Cnr coinvolta in esplosione auto prototipo sulla Tangenziale

LEGGI ANCHE: Napoli, è morto anche lo studente che era sull’auto del Cnr esplosa

I FUNERALI DELLO STUDENTE

La famiglia dello studente, nei giorni scorsi, ha lanciato un messaggio di denuncia sui social: “È giusto che la tecnologia progredisca e vada avanti, non vogliamo però che un ragazzo pieno di sogni possa diventare un martire dell’innovazione. Fulvio è vittima di un test fallimentare che cambierà per sempre la sua vita e quella della nostra famiglia. E troppe domande oggi ci tormentano“. Oggi, intanto, sabato 1 luglio, a San Giorgio Cremano si sono svolti i funerali di Fulvio, nella chiesa Nuova del Carmine, in via Togliatti.

LA FIACCOLATA

La manifestazione di lunedì sera partirà alle 20 da Villa Bruno. “Il corteo, organizzato insieme ai suoi amici, intende radunare la comunità sangiorgese e non solo, per rendere omaggio alla memoria del nostro concittadino, vittima di un incidente su cui vi sono ancora molti nodi da sciogliere”, spiega il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, postando sui social la locandina dell’iniziativa, intitolata “Giustizia per Fulvio“.

LEGGI ANCHE: Napoli, è morto anche lo studente che era sull’auto del Cnr esplosa

“CHIEDIAMO CHE LA FAMIGLIA ABBIA LE RISPOSTE CHE ASPETTA”

“La Procura – prosegue Zinno – ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento a carico di ignoti, per omicidio e incendio. Tutti ci auguriamo che venga fatta luce sulla morte di Fulvio, una morte assurda che ha spezzato i sogni di un ragazzo pieno di speranza nel futuro, un ingegnere promettente dall’animo buono e sincero – come lo descrivono i suoi amici – che ora chiedono ‘giustizia per Fulvio’. San Giorgio a Cremano è una grande e unita comunità. Il dolore per la morte del nostro giovane concittadino ha colpito tutti nel profondo. Chiediamo che i familiari abbiano le risposte che cercano su quanto accaduto al loro amato figlio e fratello, lo scorso 23 giugno”.

LEGGI ANCHE: Auto del Cnr esplosa a Napoli, la famiglia dello studente ustionato: “Vittima di un test sperimentale”

IL PROGETTO

La famiglia, nel messaggio pubblicato su Facebook nei giorni scorsi, aveva anche spiegato nei dettagli il progetto del Cnr a cui Fulvio stava lavorando come tirocinante: si tratta di “un progetto del Cnr denominato ‘Life-Save- Make your car a solar hybrid‘ che ha l’obiettivo di convertire le auto tradizionali in modelli ibridi-solari, uno spin-off dell’Università di Salerno, portato avanti da quattro partner italiani (eProInn, Mecaprom, LandiRenzo e Solbian)”.