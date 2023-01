“2022 ultimo anno della mia vita felice”: lo struggente tweet della mamma di Francesco Valdiserri

BOLOGNA – Saluta il 2022 come “l’ultimo anno della mia vita fortunata e felice, come mai più sarà“: è un tweet pieno di amore ma allo stesso tempo di tristezza quello scritto ieri da Paola Di Caro, giornalista e mamma di Francesco Valdiserri, il giovane di 18 anni morto nell’ottobre scorso dopo essere stato centrato da un’auto che andava a forte velocità piombata all’improvviso sul marciapiede della Cristoforo Colombo. il giovane era iscritto al primo anno della facoltà di lettere dell’Università La Sapienza e a novembre avrebbe compiuto 19 anni. Il ragazzo, figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, aveva una sorella di due anni più piccola di lui, Daria.

LEGGI ANCHE: Un campo di calcio sulla Colombo in memoria di Francesco Valdiserri

“2022 ULTIMO ANNO DELLA MIA VITA FORTUNATA”

Ecco il testo completo del tweet della mamma di Francesco, che lo ha accompagnato con una foto dei suoi due figli abbracciati: “E finisce il 2022, l’ultimo anno della mia vita fortunata e felice, come mai più sarà. Continuerò finché ne avrò forza per ricordare la tua meraviglia, Fra, e per accompagnare te Daria nella tua strada, con tutto l’amore che posso. Grazie a tutti per l’affetto, buon 2023″.

E finisce il 2022, l’ultimo anno della mia vita fortunata e felice, come mai più sarà.

Continuerò finché ne avrò forza per ricordare la tua meraviglia, Fra, e per accompagnare te Daria nella tua strada, con tutto l’amore che posso.

Grazie a tutti per l’affetto, buon 2023 ❤️ pic.twitter.com/Jo5qgPaZP0 — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) December 30, 2022

IL PAPÀ: “DA MATTARELLA PAROLE STORICHE SU INCIDENTI STRADALI”

Anche il papà di Francesco, Luca Valdiserri, oggi ha fatto alcuni tweet in memoria del figlio: ha postato una foto fatta dalla camera del figlio, in cui si vede la panchina dove il ragazzo andava spesso e dove è stato piantato un albero in suo ricordo, ma ha anche ringraziato il Presidente Sergio Mattarella per le parole spese sulla necessità di fermare la strage dei giovani negli incidenti stradali. Mattarella, nel consueto discorso di fine anno, si è rivolto proprio a giovani stessi in un passaggio. Scrive oggi Valdiserri: “Un messaggio che può partire solo dalla scuola ed è fatto di piccoli/grandi gesti: non usare lo smartphone se si guida, non guidare se hai bevuto troppo, comprare un’auto sicura e non un’auto veloce. In questo senso leggo il messaggio del presidente Mattarella, che è storico”.

Un messaggio che può partire solo dalla scuola ed è fatto di piccoli/grandi gesti: non usare lo smartphone se si guida, non guidare se hai bevuto troppo, comprare un’auto sicura e non un’auto veloce. In questo senso leggo il messaggio del presidente #Mattarella, che è storico 2/3 — Luca Valdiserri (@Barney1404) January 1, 2023

LEGGI ANCHE: “Non farlo”, il Governo ascolta Mattarella e promette una ‘campagna a tappeto’ contro le stragi del sabato sera

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it