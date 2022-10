Schianto nella notte a Roma, travolto e ucciso un 18enne sul marciapiede

ROMA – Tragedia nella notte romana. Francesco Valdiserri, 19 anni a novembre, è stato investito e ucciso mentre camminava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Alessandro Severo. A centrarlo in pieno, con la sua Suzuki Swift, è stata una 24enne che avrebbe perso il controllo del veicolo.

Al momento sono in corso le indagini della polizia di Roma Capitale. Da una prima ricostruzione, a causare lo schianto (avvenuto intorno a mezzanotte e mezza), sarebbe stata l’alta velocità della vettura che, nel momento dello sbando, avrebbe preso un palo e poi il ragazzo, prima di schiantarsi contro un muro. Francesco, era figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdiserri. Il giovane era in compagnia di un amico, rimasto miracolosamente illeso.

“Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”, ha scritto la mamma Paola Di Caro su Twitter. Tra le risposte di cordoglio, anche quello di Giorgia Meloni: “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”.

Dopo il primo messaggio Di Caro ha pubblicato un nuovo post con le foto del figlio accompagnato da queste parole: “Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciao Francesco amore mio”.

Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più.

Ciao Francesco amore mio pic.twitter.com/H6FrHc5Ctm — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) October 20, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it