Consiglio Grande e Generale, edizione del 21 maggio – pomeriggio

Nel corso del dibattito, il Segretario di Stato e i consiglieri di maggioranza illustrano in particolare gli emendamenti introdotti tra prima e seconda lettura: tra questo l’articolo che apre la strada- attraverso la previsione di un apposito decreto delegato “pacchetto crescita”- a misure a sostegno degli investimenti di grande aziende, e l’emendamento che introduce un regime “agevolativo” per le piccole e medie imprese, e ancora la proposta che interviene in favore dell’occupazione di categorie sensibili, quale quella degli ultra 50enni.

Da parte dei consiglieri di opposizione invece, dito puntato contro il “metodo” e la presentazione di emendamenti che “ stravolgono il Pdl” all’ultimo minuto. Inoltre, più voci stigmatizzano gli emendamenti che, in previsione dell’appuntamento referendario, potrebbero apparire più slogan elettorali che interventi strutturali necessari al Paese.

La seduta, come da accordo tra i capigruppo, si interrompe un’ora prima per consentire ai consiglieri un approfondimento sugli emendamenti. Il dibattito proseguirà in seduta notturna.

Di seguito l’estratto della prima parte degli interventi odierni.