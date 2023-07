Ad agosto la Superluna dello Storione e la Luna ‘Blu’: ecco cos’è la ‘Blue Moon

ROMA – Agosto è un mese speciale per gli astrofili. Oltre alle apprezzatissime Perseidi, le stelle cadenti di San Lorenzo, che quest’anno raggiungeranno il picco il 13, il cielo di questo mese regalerà anche due Superlune. La prima è in programma la sera dell’1 agosto, la seconda la notte tra il 30 e il 31. Questo secondo plenilunio è conosciuto popolarmente con il termine ‘Luna Blu’ (Blue Moon).

LA SUPERLUNA DELLO STORIONE

La notte dell’1 agosto la Luna sarà in fase di plenilunio e avrà raggiunto anche il perigeo (il punto della sua orbita più vicino alla Terra), apparendo così, per un effetto ottico, più grande e luminosa. Un fenomeno popolarmente chiamato ‘Superluna’. Inoltre, qualche centinaia di anni fa, i nativi americani diedero dei nomi alle Lune Piene dell’anno. Ogni mese, quindi, il plenilunio ha un suo nome distinto. Quella di agosto è chiamata Luna piena dello Storione. Sarà possibile seguire l’evento in streaming gratuito sul sito del Virtual Telescope.

LA LUNA BLU

La notte tra il 30 e 31 agosto ci sarà un’altra Luna Piena. Quando nello stesso mese si verificano due pleniluni, il secondo prende il nome di Luna Blu (Blue Moon). Il fenomeno non è così inusuale (si verifica regolarmente circa 7 volte ogni 19 anni). L’ultima è stata nel 2020, la prossima sarà nel 2028. Tuttavia, quella del 31 agosto sarà anche una Superluna. Quindi una ‘Superluna Blu’.

Sebbene non sia un fenomeno così raro, nei paesi anglosassoni si utilizza la frase ‘once in a blue moon‘, analogo al nostro ‘una volta ogni morto di Papa’.

Ma la Luna può diventare davvero blu?

Sì, o meglio, per un effetto ottico. Se c’è stato un recente incendio boschivo o un’eruzione vulcanica che espelle una quantità di fumo significativa o cenere nell’alta atmosfera, è possibile che la Luna assuma una tonalità bluastra. Proprio un tale evento si verificò nel settembre del 1950, quando il fumo di un incendio boschivo in Canada causò l’effetto ‘blu’ nella parte orientale del Nord America. L’eruzione del Monte Pinatubo nel giugno del 1991 ha creato lune blu da varie prospettive di tutto il pianeta.