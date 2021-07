Maison Antigone invita le mamme rivittimizzate a segnalare i propri casi all’Onu

ROMA – Maison Antigone invita “tutte le mamme rivittimizzate con i loro figli minori dalle istituzioni distorte dalla junk science – quali teoria pas/alienazione parentale, sindrome della madre malevola, diagnosi infondate di disturbo di personalità o del comportamento, sindrome dei falsi ricordi o teorie analoghe – gli stessi ex minori, i loro legali, ma anche tutti i professionisti e testimoni di questa violenza istituzionale, a segnalare entro oggi i casi di cui sono stati testimoni o vittime al Csw Communications Procedure“, la Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne. Così in una nota l’associazione impegnata a contrastare la violenza contro le donne e le discriminazioni di genere.



Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo [email protected] Questo il fac simile che si potrà inviare: “La sottoscritta (nome e cognome) nata a…il…residente in…mail…PEC…numero di cellulare…dichiara di ritenere di essere stata vittima, insieme al proprio/a/i figlio/a/i minore/i, di Violenza Istituzionalizzata all’interno dei tribunali italiani, civili e/o penali, distorti dall’uso della teoria Alienazione Parentale (ex Pas), della teoria Sindrome della Madre Malevola o di teorie affini o da queste derivate. Dichiaro la mia disponibilità a testimoniare dinanzi la Vostra Commissione e ad inviare i fascicoli processuali che attestano quanto da me dichiarato, su Vostra richiesta”.

“Da ben oltre 20 anni a questa parte – si legge nella nota – nonostante una legislazione che criminalizza la DV e gli abusi su minori, nei tribunali civili e penali italiani le madri vittime di violenza domestica continuano ad essere rivittimizzate insieme ai loro figli minori compresi quei minori vittime di abusi incestuosi paterni: tutto ciò avviene grazie ad una ‘scienza spazzatura’ (Paul Fink) che rafforza sistemicamente i pregiudizi contro le madri ed i minori che denunciano abusi”.

L’associazione non si riferisce solo “alla pseudoteoria Pas, ridenominata ‘Alienazione Parentale’, né solo a teorie affini o da quella derivate e diversamente ridefinite nominalisticamente (‘simbiosi’, ostativita, conflittualità, ecc.), ma anche a teorie come la ‘Sindrome della Madre Malevola‘, la cosiddetta ‘sindrome dei falsi ricordi’, la ‘sindrome da anaffettività o la pseudoteoria secondo la quale la protezione di un minore dal padre abusante, anche con accertamento di condanna definitiva, costituirebbe un pregiudizio maggiore e più grave, per il benessere del minore vittima di abusi, del pregiudizio arrecato dall’abuso stesso (una teoria letta molte volte in Ctu perverse)”.

“Ci sono voluti oltre 20 anni – prosegue la nota – ma soprattutto una durissima lotta condotta da associazioni minoritarie come la nostra, affinché le stesse importanti Associazioni che gestiscono la lotta alla violenza contro le donne iniziassero a riconoscere realmente la violenza istituzionale sistemica agita su queste donne ed iniziassero ad interessarsene denunciando. Una violenza istituzionale che ancora oggi e nonostante tutto non è totalmente riconosciuta, ma riteniamo sia non compresa anche da associazioni, Commissioni parlamentari, Istituzioni che si occupano di tutela dei minori. Ci sono voluti decenni – ricorda Maison Antigone – affinché la politica e la stessa Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio ed altre forme di violenza sulle donne rilevasse questa distorsione sistemica della Giustizia come problema reale e grave, cosi come avvenuto con i Report di recente pubblicazione” che, secondo l’associazione, “comunque non individua le vere e più profonde cause di questa distorsione giudiziale contro madri e minori: perché esse non riposano solo in una mancata formazione circa la violenza sulle donne e minori, come viene scritto, ma soprattutto ed in realtà su una formazione totalmente distorta ed acritica che è stata a lungo effettuata, sistematicamente basata sulla junk science indicata, includendo le teorie sopra segnalate, in primis Pas o alienazione parentale”, termina l’associazione.