Tokyo 2020, continua il periodo buio di Simone Biles: salterà volteggio e parallele

TOKYO – Dopo la rinuncia a partecipare alla prova all around, Simone Biles salterà anche le prove individuali al volteggio e alle parallele. Lo fa sapere la Federazione statunitense in una nota, in cui spiega che si è trattato di una decisione della ginnasta, da giorni alle prese con problemi di natura psicologica: Biles continuerà a essere valutata giorno per giorno per capire se potrà competere nelle finali del corpo libero e alla trave.

