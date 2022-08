Roma, Mou ‘compra’ anche Jacobs: “Lo vedo bene sia difensore che attaccante”

ROMA – Il due volte medaglia d’oro a Tokyo 2020, Marcell Jacobs, ieri sera era allo Stadio Olimpico della Capitale per assistere all’amichevole di presentazione della Roma contro lo Shakhtar di Donetsk. Tra selfie, autografi e strette di mano, l’atleta azzurro è stato protagonista anche di uno scatto con l’allenatore giallorosso Josè Mourinho, che oggi ha postato la foto sul suo profilo Instagram.

“Velocissimo, dominante, tecnicamente perfetto. Può fare sia il difensore che l’attaccante…”, il commento dello Special One che ha scatenato l’ironia dei romanisti, esaltati per le mosse di calciomercato: “Pijamo pure questo mister”, “Fallo giocare affianco a Dybala e Abraham”, “Mister, non di’ niente che il boss accende l’aereo”, i commenti dei tifosi.

