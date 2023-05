Alluvione, l’asta social dei ‘creativi’ ha raccolto 44 mila euro in 48 ore

CESENA – I “creativi per la Romagna” hanno raccolto in 48 ore 44.000 euro che aiuteranno 15 famiglie in difficoltà per l’alluvione e contribuiranno a far ripartire 7 ‘progetti’. Questo il bilancio finale dell’asta benefica organizzata da due romagnole-creative, Valentina Amoroso di @comeleciliegie e Francesca Rossi di @macrameraviglie, loro stesse impegnate in prima linea come volontarie, una in mezzo al fango, l’altra nella cucina degli evacuati a Cesena. Colpite per quello che è successo ai propri vicini, nelle ore successive all’alluvione hanno lanciato un’asta benefica che ha spopolato sui social, a cui hanno partecipato 570 artigiani-creativi con altrettante opere messe in vendita a un prezzo di partenza di 30 euro. Dopo pochi giorni, i bonifici sono arrivati, totalizzando la cifra di 44 mila euro.

Valentina e Francesca si dicono “incredule”. Spiegano: “Mai avremmo pensato che la nostra asta raggiungesse così tante persone in tutta Italia”. Già da oggi partiranno i bonifici per i destinatari. “Abbiamo deciso di donare una parte dell’importo alle famiglie vicine a noi che hanno perso tutto– spiegano- e una parte a sette progetti che conosciamo personalmente”. Tra questi, contributi dall’asta andranno alla “Scuola di Moda” di Cesena. La sede è stata devastata dall’alluvione, con danni superiori a 20.000 euro.

Una donazione sarà destinata alla ricostruzione della strada di Cursecoli, frazione di Civitella di Romagna, nell’Appennino. La strada, che collega Borgo Basino a Cusercoli, a causa delle frane, è inagibile e restano isolate sei famiglie. E ancora: un contributo andrà alla Fattoria Chiocce Romagnole di Russi che ha subito gravi perdite di animali. Infine, l’invito di Valentina e Federica è di continuare a sostenere la Romagna “in tutti i modi- concludono- perché sono tantissime le persone che hanno ancora bisogno di aiuto”.

