‘Italia Loves Romagna’, a Campovolo il concerto-evento per le popolazioni colpite dall’alluvione

ROMA – Ligabue, Laura Pausini, Elodie, Emma. E poi ancora, Gianni Morandi, Negramaro, Giorgia. Sono solo alcuni degli artisti che il 24 giugno si riuniranno a Campovolo per ‘Italia Loves Romagna’, il concerto benefico per l‘Emilia-Romagna. La musica italiana si unisce per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dalla terribile alluvione, 11 anni dopo ‘Italia Loves Emilia’, l’iniziativa realizzata nel 2012 dopo il terremoto che colpì il territorio emiliano.

ITALIA LOVES ROMAGNA: GLI ARTISTI SUL PALCO

BLANCO

ELISA

ELODIE

EMMA

GIORGIA

LIGABUE

MADAME

FIORELLA MANNOIA

GIANNI MORANDI

NEGRAMARO

LAURA PAUSINI

MAX PEZZALI

SALMO

TANANAI

ZUCCHERO

INFO E BIGLIETTI

‘Italia Loves Romagna’ si terrà il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). I biglietti per saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di martedì 30 maggio sui circuiti Vivaticket, TicketOne e Ticketmaster.