Due persone uccise a colpi d’arma da fuoco a Scampia

NAPOLI – Due persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Napoli, nel rione don Guanella del quartiere Scampia. Indagini in corso della polizia di Stato per chiarire la dinamica degli eventi. Le vittime si chiamavano Pasquale Torre e Giuseppe Di Napoli. Il duplice omicidio è avvenuto all’interno del Parco dei Colombi.

RUOTOLO (MISTO): “CAMORRA TORNA A SPARARE E UCCIDERE“

“La camorra torna a sparare e uccidere a Napoli. Due le vittime dell’agguato di poco fa al rione don Guanella, a Nord della città. La prima vittima è stata uccisa in auto, l’altra ha tentato invano di scappare. È fondamentale la lotta ai clan. Non è più tollerabile che nella terza città d’Italia, ogni giorno persone innocenti rischiano di trovarsi al centro di agguati, ‘stese’ ed esplosione di ordigni”. Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo del gruppo Misto.

“Gli ultimi sequestri di armi a Frattaminore, di una bomba piena di chiodi a Cardito e il verificarsi di scontri cruenti come ad Arzano, ci mostrano – spiega – come la camorra persegua una strategia di potere con un’evidente modalità terroristica. Occorre intervenire subito per disarmare Napoli e la sua area metropolitana”.