Tg Scuola e Formazione, edizione del 30 settembre 2022

SI APRE LA STAGIONE DELLE PROTESTE STUDENTESCHE

Tornano le occupazioni e le manifestazioni studentesche, quest’anno alimentate anche dai risultati elettorali e dalle proteste contro l’alternanza scuola-lavoro. A dare il via alle mobilitazioni, gli studenti del liceo ‘Manzoni’ di Milano, che hanno occupato il loro istituto per contestare i risultati elettorali e ribadire la centralità delle voce dei giovani e del mondo della scuola. Azioni anche davanti ai licei ‘Argan’ e ‘Cavour’ di Roma, dove i giovani hanno manifestato anche per sottolineare le condizioni degli edifici scolastici. Tetti pericolanti e infiltrazioni, secondo gli studenti del ‘Cavour’, renderebbero la scuola poco sicura. “Vogliamo che i nostri istituti siano resistenti”, hanno detto i ragazzi, supportati dalla Rete Studenti Medi. “Il problema dell’edilizia va risolto nell’immediato e in maniera strutturale”, fa sapere l’associazione studentesca.

PROSEGUONO GLI OPEN DAY DI ITS-ICT ACADEMY

Spiegare ai giovani cosa sono gli ITS e fargli conoscere le opportunità nei settori dell’informatica e del digitale. È l’obiettivo degli Open Day di ITS-ICT Academy, il neonato istituto della Regione Lazio creato con l’obiettivo di formare i giovani diplomati e farli entrare direttamente nelle aziende del settore informatico. Dopo gli appuntamenti a Sacrofano e all’istituto ‘Armellini’ di Roma, l’Open Day è arrivato all’Itc ‘Piero Calamandrei’ di Via Carlo Emery di Roma, e all’università Sapienza, che ha curato il programma formativo dei corsi. Durante gli Open Day, ragazzi e ragazze hanno avuto l’opportunità di capire cosa sono gli ITS, e informarsi sui corsi in partenza a ottobre. Percorsi biennali, gratuiti, per diventare professionisti della programmazione, dell’informatica e del digitale. “Si lavorerà direttamente davanti ai computer, in modalità laboratoriale, con docenti provenienti direttamente dal mondo delle aziende- ha spiegato Fabrizio Rizzitelli, presidente della Fondazione ITS-ICT Academy– il secondo anno, invece, si svolgerà prevalentemente nelle aziende partner della Fondazione”.Ultimo appuntamento a Roiate, in provincia di Roma, il 7 ottobre. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 ottobre.

BIANCHI: CHIUNQUE VERRÀ NON RIPARTIRÀ DA ZERO MA DA TRE

“Chiunque verrà dopo di me, potrà ripartire non da zero, ma da tre”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, intervenuto a Genova a margine di un incontro con gli studenti al Teatro nazionale, tracciando un bilancio del suo mandato. Due gli obiettivi principali del suo incarico, secondo il ministro: riaprire le scuole, e stanziare gli investimenti del Pnrr per il comparto istruzione. “Le riforme sono state fatte”, ha detto Bianchi, ricordando in particolare quella della scuola tecnica e professionale. Abbiamo investito quasi cinque miliardi per la parte digitale- ha poi aggiunto- stiamo collegando 44mila edifici con banda ultralarga e abbiamo lavorato soprattutto sul recupero della dispersione scolastica”.

UNICUSANO SALUS LAB, AL VIA IL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE

Un percorso formativo innovativo, extracurriculare, per integrare i corsi di studio dell’università ‘Niccolò Cusano’ di Roma con le conoscenze in materia di salute, scienze della vita e benessere. In occasione della ‘Giornata Mondiale del Cuore’, è stato presentato oggi l’Unicusano Salus Lab, un progetto in collaborazione con la Fondazione Giovanni Lorenzini che si colloca nell’ambito delle attività di Terza Missione dell’Ateneo. Un nuovo format nato per sensibilizzare gli studenti sull’educazione alla salute, con seminari e approfondimenti tematici. Focus del primo modulo sarà il connubio sport e salute; ma tra i temi in programma, scelti in base alle preferenze degli studenti, ci sono anche nutrizione, cardiologia e genetica. Salute intesa come bene primario, ma anche come benessere e stile di vita. Fino a esplorare le implicazioni in termini di ricerca e sperimentazione che riguardano i nuovi ambiti medici.

