Roma, Cicculli (Sinistra Civica Ecologista): “Ottime aspettative, ora andiamo a votare”

ROMA – “La campagna è andata molto bene: è stata intensa, velocissima come sappiamo bene, ma abbiamo trovato un grandissimo riscontro in tutti i territori. Io vengo adesso da Prima Porta, le persone hanno molta voglia di ascoltare e soprattutto di fare presenti quali sono i problemi nei quartieri. Noi siamo veramente pronti e pronte ad ascoltarli. Quindi abbiamo delle aspettative buone, incrociamo le dita e soprattutto andiamo tutti e tutte alle urne”. Lo ha detto all’Agenzia Dire Michela Cicculli, candidata nella “testa di lista” per Sinistra Civica Ecologista all’assemblea capitolina, a margine dell’evento di chiusura della campagna elettorale organizzato oggi a Roma.

LIBUTTI (SCE): BISOGNA RIPORTARE DIRITTI DEI ROMANI IN CAMPIDOGLIO

“La campagna elettorale è stata un’esperienza bellissima. Mi ritengo un privilegiato per averla potuta vivere: ho girato la nostra splendida Roma in lungo e in largo, ho parlato con i romani, ho ascoltato i romani, soprattutto. Posso dire che Roma è vasta, ma il cuore dei romani è unico, un cuore grande, un cuore generoso. Occorre riportare al centro di Roma, quindi nell’assemblea capitolina, quelle che sono le esigenze dei romani, i diritti dei romani, a partire dal lavoro, a partire dalla dignità del lavoro. Dobbiamo riportare la politica non nel Campidoglio ma tra le persone, al fianco delle persone, e portare le persone all’interno dell’aula capitolina”, ha detto all’Agenzia Dire Giuseppe Libutti, candidato nella “testa di lista” per Sinistra Civica Ecologista all’assemblea capitolina, a margine dell’evento di chiusura della campagna elettorale organizzato oggi a Roma