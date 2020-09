Tg Riabilitazione, edizione del 30 settembre 2020

ORTOPEDIA PEDIATRICA, XXII CONGRESSO SITOP IN DIGITALE

Il 31 ottobre e il 14 novembre si terrà il XXII congresso nazionale della Societa’ italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica (Sitop) dal titolo ‘La correzione delle deformita’ degli arti inferiori del bambino’. Un appuntamento interamente in digitale “che si propone un duplice obiettivo- spiega il vicepresidente vicario Sitop, Cosimo Gigante- Il primo è fare il punto sulla notevole evoluzione delle tecniche chirurgiche in questo campo, il secondo e’ quello di offrire anche all’ortopedico dell’adulto e ai colleghi pediatri una panoramica a 360 gradi su patologie in cui diagnosi precoce e trattamento appropriato possono prevenire interventi di chirurgia maggiore o rilevanti disabilita’ funzionali nel lungo termine”.

A SAN RAFFAELE DI ROMA PALESTRA ROBOTICA ANCHE PER I BAMBINI

La palestra robotica del San Raffaele di Roma risponde adesso anche alle esigenze riabilitative dei pazienti in età evolutiva, con robot che possono essere tarati sulle misure di soggetti non adulti. L’equipe medica e riabilitativa del reparto pediatrico coordinato dalla dottoressa Claudia Condoluci, responsabile del Reparto di Riabilitazione Pediatrica e delle Disabilita’ dello Sviluppo dell’Irccs, propone anche interfacce grafiche e realtà virtuale. Tutto ciò permette un lavoro personalizzato e innovativo per il recupero del controllo motorio, del cammino, dell’arto superiore e delle funzioni adattative in genere.

CRESCONO DEL 37% INFORTUNI CICLISMO, I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

Il ciclismo e’ uno degli sport più praticati al mondo grazie all’accessibilità e agli enormi benefici per corpo e mente, ma il numero d’infortuni è aumentato negli ultimi anni. Come è possibile prevenirli? “Occorre- spiegano gli esperti- eseguire una valutazione fisioterapica per scongiurare eventuali problemi di rigidità fisica, non sottovalutare l’importanza dell’idratazione e alimentarsi in maniera idonea. Fondamentale anche utilizzare un adeguato abbigliamento sportivo e indossare un casco. Per ridurre i tempi di recupero dagli infortuni, poi, è raccomandato l’utilizzo del laser e della tecarterapia”.

SANTA LUCIA: AL VIA IL NUOVO MASTER IN NEURORIABILITAZIONE

Al via un nuovo percorso formativo dedicato alla neuroriabilitazione. A novembre verrà inaugurato il ‘Master Neuroriabilitazione di alta specialità’ presso le aule e i laboratori della Fondazione Santa Lucia Irccs a Roma. Si rinnova così la collaborazione tra l’ospedale, la Giunti Psychometrics e la Giunti Academy. E’ rivolto a medici, fisioterapisti, infermieri, terapisti occupazionali, logopedisti e psicologi desiderosi di gestire con competenze specifiche e con visione trasversale tutti gli aspetti della neuroriabilitazione.