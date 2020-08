Regionali, Renzi: “Chi vuol battere i sovranisti in centrodestra vota Italia Viva”

ROMA – “Io capisco che una parte del centrodestra voti per noi in Toscana, perche’ ci sono problemi seri. Ad esempio il Mes: la Toscana chiede 2 miliardi e 100 milioni per la sanita’, con i programmi gia’ pronti. Giani dice si’ al Mes. Anche il centrodestra moderato, Forza Italia, dice si’. La Lega dice no, la Ceccardi in Parlamento Europeo siede accanto alla Le Pen, alla destra piu’ destra che ci sia. La Toscana ha bisogno di battere i sovranisti“. Lo ha detto Matteo Renzi a Marina di Carrara, presentando le liste di Italia Viva per le prossime regionali in Toscana.