Renzi: “Governo avanti fino al 2023, noi determinanti in Toscana”. E su Emiliano…

ROMA – “Siamo un partito nato adesso, quindi il nostro giudizio e’ estremamente positivo. In Toscana non siamo stati aritmeticamente positivi ma politicamente siamo stati determinanti. Per me questa legislatura va avanti fino al 2023. Si rafforza questa maggioranza, se si fosse persa la Toscana oggi faremmo un altro film”. Lo dice il leader Italia Viva Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

“Non abbiamo mai chiesto il rimpasto– dice Renzi- non lo chiediamo e non lo chiederemo. Ovviamente se la maggioranza vorra fare una verifica saremo a disposizione per portare avanti le nostre idee”.

“Chi ha vinto merita rispetto. La campagna elettorale di Emiliano- aggiunge- e’ la naturale conferma dei suoi cinque anni alla guida della Regione Puglia nel merito e metodo. Noi diciamo che siamo orgogliosamente da un’altra parte“.

