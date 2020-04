1 Maggio, Furlan (Cisl): “Ora lavoro in sicurezza per far ripartire il paese”

ROMA – “Un primo maggio davvero particolare quello di quest’anno, non possiamo stare assieme nei cortei e nelle tante manifestazioni a cui siamo abituati, ma sara’ un primo maggio fortemente sentito“. Lo sottolinea la leader della Cisl, Anna Maria Furlan, in vista della Festa dei lavoratori.

La sindacalista in un video spiega: “Utilizzeremo gli strumenti tecnologici che fortunatamente possiamo utilizzare ma lo faremo innanzitutto raccordandoci col pensiero e con il cuore. Anche in questo lungo periodo che ci ha visto bloccati tanti uomini e tante donne hanno continuato a lavorare, in modo particolare nel sistema sanitario, in tante attivita’ produttive e servizi che sono state a sostegno della vita dei cittadini e delle cittadine, spesso anche rischiando la loro vita”.

Quindi “a questi lavoratori e a queste lavoratrici un grazie di cuore, dobbiamo essere riconoscenti: se oggi viviamo il primo maggio senza poter stare fisicamente insieme- conclude Furlan– vivremo con forza il primo maggio, con l’obiettivo di mettere tutti insieme il lavoro come priorita’ per far ripartire il paese, un lavoro in sicurezza per tutti, un lavoro che vede ancora tanti invisibili a cui dobbiamo estendere le tutele”.