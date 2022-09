“Sportello di sostegno alle vittime di reati”: apre a Modena

MODENA – Nuovo sportello di sostegno alle vittime di reato, a Modena. Si è insediato nei locali al piano terra del complesso R-Nord di strada Attiraglio, da anni al centro di piani di rigenerazione anti-degrado, a pochi metri di distanza dal posto decentrato di Polizia locale. Si chiama per la precisione “Centro territoriale di sostegno alle vittime di reato di stampo generalista”, e accoglie le vittime di qualsiasi tipologia di reato, furti di auto o in casa e borseggi ma non solo, fornendo “assistenza, informazioni, consigli e orientamento nel rapporto con i servizi del territorio e nelle scelte che derivano dal reato subito”, segnalano in Comune. L’iniziativa si realizza nell’ambito del progetto Ervis, Emilia-Romagna Victim Support, coordinato dalla Regione, a cui Modena partecipa (attraverso l’Ufficio Legalità e Sicurezze, in qualità di partner assieme alla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, al Comune di Formigine, all’Unione Reno Lavino Samoggia e all’Università di Parma).

Lo sportello, la cui la gestione è affidata alle cooperative sociali Aliante e Gulliver, è attivo il martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 15.30. A disposizione dell’utenza ci sono volontari formati, nonché figure professionali per interventi di consulenza e supporto legale, psicologico e culturale. Per contattare lo sportello si può anche scrivere per email ([email protected]) o contattare il numero verde 800199661 attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30; il venerdì dalle 9-13. Ervis, che ha ottenuto un finanziamento dal ministero della Giustizia, pari a 180.000 euro, si inserisce nell’ambito della direttiva europea, recepita in Italia da un decreto legislativo, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

IL 44% DI CHI ACCEDE AI RISARCIMENTI HA TRA I 51 E I 70 ANNI, IL 26,7% È OVER 70

I Centri territoriali targati Ervis, in generale, offriranno informazione, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime; informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza o rinvio diretto a tali servizi; sostegno emotivo e, ove possibile e richiesto, psicologico; consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato. Nel caso di vittime di reato per le quali già esistono risposte specifiche nel territorio, lo sportello lavorerà in rete con quelle realtà, come i Centri antiviolenza e l’accoglienza in casa rifugio per le donne vittime di violenza. Per il Comune di Modena, Ervis si inserisce tra le azioni integrate realizzate per la “Prevenzione della violenza contro le donne e attività di accoglienza e aiuto alle vittime di reato” del patto per Modena Sicura, rinnovato a settembre, e del “Protocollo d’Intesa finalizzato a potenziare gli interventi per la prevenzione dei reati e l’aiuto alle vittime” sottoscritto tra Prefettura di Modena, Comune e Forze dell’Ordine. In quest’ambito rientrano anche gli sportelli Non da Soli, istituiti da diversi anni e gestiti con personale volontario e pensionato: offrono servizi di accoglienza e di ascolto alle vittime di reato principalmente attraverso la ricezione delle domande di risarcimento del fondo di risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato, che prevede un contributo per il rimborso parziale delle spese sostenute dalle vittime a seguito di furti in abitazione o in auto, scippi e borseggi. Il fondo per il risarcimento alle vittime di reato per danni materiali derivanti da alcune fattispecie di reati è stato istituito dal Comune a Modena nel 2007, nell’ambito delle azioni di sostegno alle vittime. In periodi non Covid, la media degli accessi al fondo è stata di 175 domande all’anno. Il 44% dei soggetti che vi accedono ha un’età compresa tra i 51 e i 70 anni; il 26,7% è over 70. I reati prevalenti per cui le persone si rivolgono al fondo sono rappresentati da furti su auto, furti in abitazioni e borseggi.

