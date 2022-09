Aurora Leone dei The Jackal in teatro con uno spettacolo tutto suo

(Photo Credit Twitter @Aurora_Leone)

ROMA – Volto dei The Jackal, Aurora Leone sbarca in teatro con uno spettacolo tutto suo e annuncia le date di “Vero a metà”.

LE DATE

Lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, si terrà martedì 29 novembre a Roma (Sala Umberto), lunedì 12 dicembre a Napoli (Teatro Sannazaro) e sabato 17 dicembre a Milano (Teatro San Babila).

Con “Vero a metà”, Aurora Leone racconta come il ruolo del comico sia in grado di interpretare la realtà e la quotidianità, con la solita ironia che la contraddistingue. “Oltre a riprendere “Nero a metà” di Pino Daniele, l’album più significativo per la mia crescita- spiega Aurora- questo titolo è la risposta alla domanda ‘Ma quello che racconti è tutto vero?’ Tutto quello che dice un comico non può essere preso seriamente. È vero a metà”.

I BIGLIETTI

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili online dalle 14 di domani e nei punti vendita autorizzati dalle 14 di mercoledì 5 ottobre.

CHI È AURORA?

Classe 1999, Aurora Leone è reduce dal successo televisivo di “Pechino Express 2022” dove è arrivata tra i finalisti insieme a Fru. Nel 2018 ha partecipato a Italia’s Got Talent presentando il monologo “Quotidiana Mente” e riscuotendo grandi apprezzamenti da parte dei giudici e del pubblico televisivo.

Nel 2019 inizia la collaborazione con The Jackal diventando un membro del collettivo, prendendo parte a numerosi progetti digital e televisivi tra cui “Tanto non uscivo lo stesso” (RaiPlay, Marzo 2020), “The Jackal Replay” (SkyUno, Novembre 2020) e “Operazione Sanremo” (properties digital The Jackal, Marzo 2021). Dopo il successo di “Europei a Casa The Jackal” su RaiPlay insieme al collettivo commenta gli Europei di calcio: le sue scalette introduttive sulle squadre lasciano il segno, tanto che poco dopo viene chiamata a per partecipare come ospite fissa al “Giovane Old”, programma di Nicola Savino.

Insieme agli altri talent del collettivo, è una delle voci di “Biscotti’s – Storie dell’Internet”, il secondo podcast firmato The Jackal in partnership con Spotify. Sarà tra i protagonisti di “Prova Sa Sa” su Amazon Prime Video.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it