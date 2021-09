ROMA – Mercoledì 29 settembre torna in tv “L’ispettore Coliandro”. La seconda puntata della nuova stagione andrà in onda su Rai2 alle 21.20. La serie, ideata da Carlo Lucarelli, ha come protagonista il poliziotto sui generis interpretato da Giampaolo Morelli, affiancato da Paolo Sassanelli, Veronica Logan e Caterina Silva.

L‘ISPETTORE COLIANDRO, RIASSUNTO PRIMA PUNTATA

Nella prima puntata della nuova stagione dal titolo ‘Fantasma‘ Coliandro è stato coinvolto insieme a De Zan in un incidente stradale, a causa del quale è entrato coma. Un misterioso killer ha provato successivamente ad ucciderlo, senza riuscirci. L’episodio, andato in onda il 22 settembre, ha tenuto incollati allo schermo 2.115.000 spettatori, share al 9.9%, battuto in Rai solo dall’evergreen ‘Pretty Woman‘.

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA DI COLIANDRO

Nella seconda puntata, dal titolo ‘Intrigo Maltese‘, in onda stasera, Coliandro si trova suo malgrado coinvolto nelle indagini di Thea Zahra (Sabrina Impacciatore), una reporter maltese che sta segretamente investigando su un traffico internazionale di cittadinanze, che permettono di aggirare le sanzioni e di favorire il mercato nero. Braccata da due improbabili killer new age e vegani (interpretati da Giovanna Di Rauso e Denis Fasolo), l’inedita coppia di investigatori riuscirà a uscire illesa dai vari pericoli e a sgominare i colpevoli, anche grazie all’aiuto del Cinno (Isparsa Lucarelli), giovane hacker geniale, ingenuo e sempre sorridente – già visto in Corri Coliandro Corri.