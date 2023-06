Michelle Causo uccisa Primavalle a 17 anni, arrestato il coetaneo fermato: non erano fidanzati

BOLOGNA – Dopo averlo interrogato tutta la notte, gli inquirenti hanno deciso di arrestare il giovane 17enne che ieri era stato subito individuato per la morte di Michelle Maria Causo, anche lei 17enne: il ragazzo, che ora è accusato di omicidio, è stato visto spingere per strada il carrello della spesa dentro cui c’era il corpo di Michelle chiuso in un sacco nero. L’arrestato è nato in Italia da genitori originari dello Sri Lanka. Tra le prime indiscrezioni girate ieri sera, c’era quella che fosse il fidanzato dell’adolescente uccisa. Ma non sarebbe così. Così come non sarebbe vero che la ragazzina fosse incinta, come a un certo punto era stato scritto.

LEGGI ANCHE: Roma, cadavere di una sedicenne trovato in un carrello accanto a un cassonetto: fermato coetaneo

LA SCIA DI SANGUE DAL CARRELLO

L’allarme nel pomeriggio di ieri è stato dato da alcuni passanti, in particolare da un vicino di casa che abita nello stesso palazzo di via Dusmetin cui vive il giovane: lo ha incontrato mentre scendeva le scale con il sacco e ha visto sangue sulle scale. Il giovane sarebbe stato poi visto uscire dal proprio palazzo e spingere il carrello per qualche centinaia di metri, fino ai cassonetti di via Stefano Borgia.

PRIMAVALLE SOTTO CHOC

Il ragazzo stanotte è stato interrogato dalla Polizia e dal pm della Procura dei minori che si sta occupando delle indagini. Il quartiere di Primavalle, alla periferia nord ovest della capitale, è sotto choc per questo delitto sconvolgente.