Roma, cadavere di una sedicenne trovato in un carrello accanto a un cassonetto: fermato coetaneo

ROMA – Il cadavere di una ragazzina di 16 anni è stato ritrovato in un carrello della spesa accanto a dei cassonetti dell’immondizia nel quartiere romano di Primavalle, in via Stefano Borgia. Fermato un coetaneo: avrebbe ucciso la sedicenne a coltellate nell’appartamento in cui viveva insieme a sua madre, per poi metterlo in un sacco nero e quindi caricarlo nel carrello della spesa trovato accanto al cassonetto.

Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di un abitante del palazzo, nel primo pomeriggio di oggi. L’inquilino ha visto il giovane spingere il carrello e lasciare tracce di sangue dietro di sé.