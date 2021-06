Accordo per i richiami del vaccino tra Lombardia e Liguria, inviata bozza a Figliuolo

Di Marialaura Iazzetti

MILANO – “Stiamo facendo le valutazioni, abbiamo trasmesso la bozza di quello che potrebbe essere un accordo al commissario Francesco Paolo Figliuolo“. A dirlo a margine della presentazione della mostra sui 60 anni del Pirellone è il governatore della Regione, Attilio Fontana, parlando del possibile accordo tra Lombardia e Liguria per le vaccinazioni in vacanza. Ieri sera infatti, Fontana ha ricevuto la chiamata del governatore Giovanni Toti.

La Liguria ha già stretto un’intesa con il Piemonte per garantire le somministrazioni delle seconde dosi ai cittadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori. Si può ipotizzare, quindi, che l’accordo in fase di stesura con la Lombardia sia simile a quello già avviato in Piemonte. In qualsiasi caso, secondo Fontana bisogna procedere “con calma” anche “per cercare di capire quanti saranno i vaccini disponibili e quando verranno distribuiti“.

