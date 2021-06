Dal primo luglio Piemonte e Liguria vaccineranno i reciproci turisti

TORINO – Dal primo luglio, il Piemonte vaccinerà i turisti provenienti dalla Liguria, e viceversa.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme all’assessore alla Sanità piemontese Luigi Icardi, spiegheranno le modalità operative dell’accordo sulla reciprocità vaccinale in ambito turistico per i residenti nei due territori in una conferenza stampa domani alle 13, in videocollegamento.

