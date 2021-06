Covid Lombardia, Fontana rassicura: “Variante Delta cala questo mese”

Di Giovanni Domaschio

MILANO – “Nel mese di giugno c’è stata già una piccola ma significativa riduzione. Tutti i casi sono specificamente monitorati e seguiti, quindi mi sembra di poter dire ad oggi che la situazione sia sotto controllo”. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in chiusura della conferenza a Palazzo Pirelli sulla sostituzione dei veicoli inquinanti, rassicura riguardo alla diffusione della variante delta (o variante indiana) del Covid in Lombardia, che ad oggi è arrivata a 81 casi in regione.

“Dovremo monitorarla costantemente- conclude il governatore- controllare se non si verificano focolai di questo genere di variante. Comunque da quello che risulta fino a questo momento dalle rilevazioni scientifiche, è una variante sensibile al vaccino, e che semplicemente sembra avere una maggiore diffusività“.