Dl Ucraina, ancora divergenze in maggioranza: il governo valuta la fiducia

ROMA – Nel corso della riunione di maggioranza sul dl Ucraina sono stati ascoltati i punti di vista di tutti i partiti della maggioranza espressi sulla questione dell’odg presentato da Fdi che chiede l’incremento delle spese militari al 2% del Pil. Permangono all’interno della maggioranza valutazioni politiche diverse sul voto in commissione circa l’odg presentato dall’opposizione. Per questo i nodi restano ancora sul tavolo e il Governo, apprese le posizioni di tutti i gruppi, potrebbe a questo punto valutare la questione di fiducia. In commissione i partiti voteranno a seconda del proprio orientamento interno.

Oggi è tornato a ribadire la sua contrarietà all’aumento delle spese militari Vito Petrocelli, presidente M5s della commissione Esteri del Senato, che su Twitter ha scritto: “2019: siamo i 65 senatori M5S che propongono una modifica alla legge sull’esportazione, che impone divieti più forti all’invio di armi a paesi in guerra. Conte forse lo ignora. 2022: molti dei 65 diranno sì all’invio di armi in Ucraina. Io resto contrario”.

Giuseppe Conte, da poco rieletto presidente del M5S, nei giorni scorsi aveva dichiarato che se fosse stato nominato nuovamente leader del Movimento, si sarebbe anche lui battuto contro l’incremento al 2% del Pil per le spese militari.

