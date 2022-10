Ultimo torna in radio con il nuovo singolo ‘Ti va di stare bene’

ROMA – S’intitola ‘Ti va di stare bene’ il nuovo singolo di Ultimo disponibile da oggi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme.

Il singolo è il secondo tassello del nuovo percorso discografico del cantautore romano iniziato con la pubblicazione di ‘Vieni nel mio cuore‘, brano certificato disco di platino e stabile da oltre 120 giorni nella Top 50 Italia di Spotify.

Attraverso un breve video caricato sui suoi profili social, Ultimo ha spoilerato un piccolo estratto della canzone, seduto al pianoforte dell’aeroporto di Fiumicino. Un’anteprima del singolo è stata poi resa disponibile su TikTok da mercoledì.

IL LYRIC VIDEO

I RICONOSCIMENTI

Una carriera, quella di Ultimo, costellata da grandi successi: 18 dischi d’oro e 53 dischi di platino tra cui anche il disco d’oro per la collaborazione con Ed Sheeran per il singolo ‘2step‘ e il biglietto di diamante (15 date, 11 sold out e oltre 600mila spettatori) per lo straordinario successo del tour Ultimo Stadi 2022.

Il prossimo anno l’artista tornerà a suonare dal vivo durante il tour Ultimo Stadi 2023: “La favola continua…”, prodotto da Vivo Concerti, che partirà con una doppia data allo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 luglio per poi proseguire a Milano presso lo Stadio San Siro il 17 e 18 luglio. I biglietti sono disponibili online e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it