Sanremo, Ultimo: “Di nuovo secondo? Metterei la firma per rivivere gli utlimi quattro anni”

ROMA – Torna con una ballad che canterà senza la ‘compagnia’ del suo amato pianoforte, almeno al debutto di questa sera. Tra i più attesi di Sanremo 2023 c’è sicuramente Ultimo, in gara con “Alba”, brano nato per il prossimo progetto discografico del cantautore, in uscita il 17 febbraio.

Come Giorgia e Marco Mengoni, il romano – che si esibirà per sesto – arriva da favorito. A conferma del successo che dal secondo posto del 2019, quando a vincere fu Mahmood con ‘Soldi’, lo ha travolto senza freni. Questa volta, “la sto vivendo con un grande senso di leggerezza, con la sola voglia di presentare Alba. Una canzone a cui voglio dare questo tipo di esposizione”. E assicura che essere il “favorito non è quello che mi fa svegliare la mattina, facendomi dire che ho fatto la cosa giusta”. L’obiettivo è “lasciare un messaggio, ovvero guardarsi dentro e superarsi in ogni circostanza della vita”.

Raggiungere il posto più alto del podio, insomma, non è una priorità per Ultimo e, magari, anche la medaglia d’argento porterebbe nuova fortuna: “(Se dovesse accadere, ndr) Metterei la firma per rivivere i quattro anni che ho vissuto. La sto vivendo con serenità”.



Dopo i dischi di platino, gli stadi e il Circo Massimo di Roma, Ultimo non ha intenzione di smettere di mettersi in gioco: “Ho pensato molto se tornare o no al festival, è una grande esposizione. Per me- spiega- è un modo per essere riconoscente alla musica. Ho sempre cercato di parlare attraverso di essa e non mi piaceva il modo in cui mi ero lasciato con questo palco. Volevo chiudere il cerchio in maniera diversa”. Per questo “Alba mi sembrava la canzone giusta per tornare e lasciare un ricordo di Sanremo diverso”.



Timido, a volte schivo, ma sempre disponibile con i fan, Ultimo si approccia all’Ariston con umiltà: “A un concerto so di avere un pubblico che ha scelto di essere lì e anche se sbaglio la butto in caciara. Qui a Sanremo sei ospite di un palco dove ci sono mille riflettori su tutto e, in questo senso, sento un po’ più la pressione. Voglio, però, dimostrare un grande apertura e un grande rispetto per questo palco che mi ha dato tanto”.

Indimenticabile il debutto di Ultimo nella città dei fiori: nel 2018 vinse le Nuove Proposte con “Il ballo delle incertezze”. Quella vittoria fu l’inizio di tutto.

IL DUETTO CON EROS RAMAZZOTTI

Venerdì, nella serata delle cover, si affiancherà a Eros Ramazzotti. Insieme canteranno 3 canzoni del repertorio dell’artista: “Con Eros- dice- c’è un rapporto molto bello, semplice. L’ho chiamato e gli ho chiesto se gli andasse di esibirsi con me e ha detto di sì, nel modo più naturale del mondo”.

Il motivo della scelta? “Collego molte sue canzoni alla mia infanzia. Sul palco faremo tre pezzi con cui sono cresciuto. C’è un suo album, ‘9’, che ascoltavo sempre da piccolo. La mia canzone preferita è ‘Un’emozione per sempre'”.

Prima di Sanremo, Ultimo aveva anche contattato Antonello Venditti: “Gli era piaciuta ‘Alba’, del duetto abbiamo sempre parlato ma in modo astratto”. Poi ha vinto quello che chiama “collegamento di anima con Ramazzotti”. Ora tutti gli occhi sono puntati su stasera. Dopo l’esibizione, “Alba” uscirà su tutte le piattaforme digitali.