Ultimo, il 17 febbraio arriva il nuovo album: pubblicata la tracklist di ‘Alba’

ROMA – Sarà disponibile dal 17 febbraio, su tutte le piattaforme e in formato fisico ‘Alba’, il nuovo progetto di Ultimo. Un lavoro, frutto di un anno di viaggi del cantautore romano, che hanno contribuito alla nascita di brani come “Vieni nel mio cuore” scritta a Los Angeles o a quelli composti durante la sua permanenza a Londra come “Ti va di stare bene”, e “Alba”, nata in Sicilia, con cui parteciperà alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Il nuovo disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e acquistabile nel formato fisico come CD e LP (anche in edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon), oltre alle speciali versioni LP giallo e LP arancione (esclusive Amazon) e CD Deluxe con T-Shirt.

LEGGI ANCHE: Abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo 2023: promossi e bocciati, i nostri voti

IL TOUR 2023 DI ULTIMO

Tanta dell’energia che Ultimo ha portato a questo nuovo progetto è derivata dai palchi degli stadi dell’estate passata ma anche dalla carica per quelli che lo aspettano nel 2023: i live restano quindi il principale motore che spinge il cantautore romano a pubblicare nuova musica.

Il tour Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, di cui sono già stati venduti oltre 250.000 biglietti, partirà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1° luglio (data zero), per poi proseguire allo Stadio Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio.

‘ALBA’, PUBBLICATA LA TRACKLIST

ALBA NUVOLE IN TESTA AMARE TUTTO DIVENTA NORMALE TU VIVO PER VIVERE TI VA DI STARE BENE VIENI NEL MIO CUORE SONO PAZZO DI TE JOKER LA PIOGGIA DI LONDRA TORNARE A TE LE SOLITE PAURE TITOLI DI CODA