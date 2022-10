ROMA – Serata ricca di colpi di scena al Grande Fratello Vip: nella dodicesima puntata del reality show di Canale 5, ben due vipponi hanno dovuto lasciare la casa.

L’ELIMINAZIONE AL TELEVOTO

Il televoto ‘standard’ ha sancito l’eliminazione di Amaurys Perez, che era in nomination con Pamela Prati, George Ciupilan e Giaele De Donà. Il pallanuotista 46enne nato a Cuba, protagonista nei giorni scorsi di un duro sfogo, uscendo dalla casa ha detto: “Sono felicissimo. Avevo chiesto io di uscire, sono felice di poter tornare a casa dai miei figli”. Proprio la visita della moglie, nella puntata del 10 ottobre, era stata un momento emotivamente molto forte per Amaurys.

IL TELEVOTO FLASH PER ELENOIRE

Ma a uscire dalla porta rossa è stata anche Elenoire Ferruzzi, “condannata” per il suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon. Dopo essere stata duramente ripresa dal conduttore Alfonso Signorini, in particolare per lo sputo di lunedì al passaggio della giovane inquilina, Elenoire si è sottoposta al giudizio del televoto flash e il pubblico ha decretato la sua eliminazione.

PAMELA PRATI INCONTRA I FRATELLI

Stavolta il momento delle visite ha coinvolto Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Toccante in particolare l’ingresso nella casa di Sebastiana e Giuseppe, due degli otto fratelli di Pamela, che nel corso della puntata ha parlato della sua infanzia difficile in orfanotrofio senza la madre e degli anni in collegio. A fare visita a Patrizia è stata invece la grande amica Emanuela Folliero.

I NUOVI VIPPONI IN NOMINATION

In vista della tredicesima puntata di lunedì 31 ottobre, a rischio eliminazione sono Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Questo il verdetto incrociato di nomination e immunità di inquilini e opinionisti.

