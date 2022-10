Tensioni ed eliminazioni nella casa del Gf Vip: le anticipazioni della puntata del 24 ottobre

ROMA – Lunedì 24 ottobre in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Tanti i temi da sviscerare nel corso di questa undicesima puntata serale. Dal ritorno di Marco Bellavia alle tensioni dentro la casa, oltre ovviamente all’eliminazione di giornata.

CHI È IN NOMINATION

Giovedì scorso sono finiti in nomination Amaurys Perez, Carolina Marconi, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà. Come sempre, sarà il pubblico a scegliere chi salvare attraverso il televoto. Sondando gli umori della rete, il più al sicuro al momento sembra essere Edoardo, ma anche Giaele potrebbe spuntarla e decidere chi mandare al televoto che sancirà la nuova eliminazione.

LE TENSIONI NELLA CASA

È poi molto probabile che nella puntata di stasera il conduttore Alfonso Signorini torni su alcune tensioni che si sono registrate in questi giorni tra i vipponi. In particolare, ha fatto molto discutere la sfuriata di Amaurys Perez contro Charlie Gnocchi. Ma oltre la porta rossa anche i rapporti tra Wilma Goich e Nikita Pelizon sembrano abbastanza freddi. Non è poi da escludere una nuova puntata del caso Mark Caltagirone con Pamela Prati, così come si potrebbe tornare a parlare dello sfogo contro gli inquilini da parte di Marco Bellavia.

GLI ATTESI NUOVI INGRESSI

Continuano poi a rincorrersi i rumour su possibili nuovi ingressi nella casa più osservata d’Italia. Finora, non c’è stata nessuna novità, ma il padrone di casa Alfonso Signorini potrebbe sfoderare l’asso nella manica da un momento all’altro. Ai già citati Helena Prestes, Teresa Langella e Patrizia De Blanck si aggiungono Alex Belli, Luca Onestini, Umberto Smaila e Max Bertolani.

