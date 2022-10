VIDEO | Gf Vip, Amaurys Perez vede la moglie e scoppia in lacrime: “Voglio lasciare la casa”

ROMA – Lacrime e propositi di abbandono della casa per Amaurys Perez. Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, il pallanuotista ha visto attraverso il vetro la moglie Angela Rende. Un breve dialogo molto toccante per lo sportivo nato a Cuba, che non appena ha incrociato lo sguardo della consorte ha detto: “Io me ne vado via“. Ma Angela lo ha incoraggiato e lo ha spinto a tenere duro e a proseguire la sua avventura dentro la casa. Nel corso della puntata, l’ex concorrente di ‘Ballando con le stelle’, ‘Pechino Express’ e ‘L’Isola dei famosi’ ha anche ricevuto un disegno fatto dai figli.

“Ti amo da morire, non piangere e ascoltami – le prime parole di Angela al suo Amaurys -. Nella tua vita hai affrontato delle situazioni difficilissime, avevi 12 anni quando hai lasciato i tuoi genitori per andare a inseguire un sogno e hai vissuto da solo, cambiando Paese senza sapere quando avresti rivisto la tua famiglia”.

Poi Angela spinge Perez ad aprirsi di più, con gli altri inquilini e il pubblico da casa: “Tu non ti stai raccontando, sei la persona più bella e più vera che abbia mai conosciuto. Siamo tutti orgogliosi di te, e tutti apprezzano la tua eleganza e i tuoi modi. Sai che non devi necessariamente gridare per farti sentire in questa casa, vai bene così. Divertiti e fatti conoscere”.

“Approfitta di tutti questi giorni per lavorare su te stesso: lo stai facendo e lo sto apprezzando ma devi ancora tirar fuori tutto il carattere che hai – osserva la moglie del 46enne sportivo – ti stai buttando giù e non riesco davvero a capire il perché di questo tuo momento no”.

Dopo aver salutato la moglie, Amaurys ha continuato a mostrarsi molto provato, ribadendo la sua volontà di uscire dalla porta rossa nonostante gli inviti di Alfonso Signorini a restare nella casa. Il pallanuotista si è salvato dalla squalifica per bestemmia, ma la sua avventura potrebbe comunque finire a breve. Dopo l’uscita di Marco Bellavia e quella di Sara Manfuso, ci sarà un altro abbandono imprevisto al Grande Fratello Vip?

