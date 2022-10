Il web non perdona, al Gf Vip eliminata Elenoire Ferruzzi per lo sputo

BOLOGNA – Quel gesto, di sputare per terra subito dopo che in giardino era passata Nikita, era apparso subito come un punto di non ritorno. Poco dopo, sui social, era montata la polemica, con molte voci che chiedevano a gran voce la squalifica della concorrente Elenoire Ferruzzi: tutto questo succedeva poco dopo la scorsa puntata, quella di lunedì 24 ottobre, quando tra l’altro era stata proprio affrontata in studio la storia travagliata di Nikita, con un’infanzia sacrificata in nome della religione praticata dai suoi genitori, testimoni di Geova. Nonostante un racconto che ha commosso tutti, Elenoire Ferruzzi poco dopo la fine della puntata aveva fatto questo gesto, mentre si trovava in giardino insieme ad Antonino Spinalbese. Lui si era messo a ridere, facendo una faccia stupita per lo sputo, lei sorniona aveva detto “Ho un seme in bocca“. Cosa totalmente inverosimile che però ha ripetuto, a sua difesa, anche questa sera quando Alfonso Signorini l’ha messa di fronte a quelle immagini.

“Elenoire, dobbiamo parlare“, ha detto Signorini per introdurre l’argomento. E poi via con le immagini di alcune cattiverie gratuite dette da Elenoire sempre su Nikita (“porta il malocchio, datemi un corno”) e infine lo sputo. “Sono frasi inaccettabili“, ha detto Signorini. “Possibile che ancora oggi ci siano persone che parlano di malocchio? Sappiamo bene quante persone hanno sofferto per dicerie di questo tipo, arrivando anche a fare gesti gravissimi”. E subito il pensiero va a Mia Martini. E poi Signorini ha condannato anche il gesto di “sputare per terra al passaggio di qualcuno in segno di sprezzo, un gesto incivile“. Elenoire Ferruzzi ha continuato a dire che ha sputato per un problema ai denti (“È venuto anche il dentista, perchè avevo dei semi incastrati nei denti”), ma Signorini è andato dritto per la sua strada invitandola a non rifilare “cazzole” al pubblico. “E hai sputato proprio quando è passata Nikita?”, ha detto. E poi, anche lo sputo non fosse stato legato al passaggio di Nikita, ha proseguito, “è un gesto che a me non fa ridere per niente, non penso che tu a casa tua sputi per terra“. Per il resto, la difesa di Elenoire è abbastanza debole: “Perchè ho detto delle cose? Ma che ne so, qua ti escono delle cose che nella vita normale neanche penseresti“.

Per Signorini quello che è successo non può passare. “Ognuno al Grande fratello è libero di comportarsi in modo nel modo che gli è più congeniale. Noi siamo un programma politicamente scorretto, perchè la vita lo è, non saremmo un reality se ci mettessimo con la penna della maestrina a impartire lezioni. Però c’è una certa differenza tra la libertà d’espressione e quella che possiamo definire stupidità, ignoranza volgarità. Questo non si può accettare”. Quello che Elenoire ha fatto, per il Gf, è stato “scegliere di attaccare in modo continuativo qualcuno, attribuendogli l’infamante marchio di portasfortuna, per poi arrivare addirittura a un gesto di assoluto disprezzo come sputare per terra”.

Ancora Signorini: “Questi sono atteggiamenti estremamente offensivi, non tollerabili e lontani non solo da un comportamento di civile convivenza ma dalla nostra sensibilità, e ci metto la mia visto che ci metto la faccia”. Ecco, dunque, il verdetto del Grande fratello: non la squalifica ma un televoto flash, in cui il pubblico deciderà se buttarla fuori oppure darle un’altra possibilità. Non passa nemmeno mezz’ora e arriva il verdetto: eliminata.

